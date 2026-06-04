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4 июня, 14:08

«Дом спорта» на ПМЭФ: В Петербурге запустили крупный спортивный кластер форума

На ПМЭФ открыли стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета России

На ПМЭФ открыли стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Обложка © Life.ru

На ПМЭФ открыли стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Обложка © Life.ru

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось открытие масштабного пространства, объединившего Минспорт РФ, Олимпийский комитет и другие значимые организации. Церемонию провёл глава ведомства Михаил Дегтярёв, передаёт Life.ru.

На ПМЭФ открыли стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Видео © Life.ru

Министр отметил, что новая площадка, названная «Домом спорта», станет центром притяжения для профессионального сообщества.

«У нас новое место на ПМЭФ — «Дом спорта», где представлены и ведомственные стенды, и государственный музей спорта, и Олимпийский комитет, и комплекс ГТО, и форум «Россия — спортивная держава», — пояснил Дегтярёв и подчеркнул, что любовь к физической культуре объединяет как представителей бизнеса, так и защитников страны.

На торжественное мероприятие прибыли именитые атлеты и функционеры. Среди гостей были Александр Карелин, Ирина Роднина, Мария Киселёва, Вячеслав Екимов, Никита Нагорный, Тимофей Мозгов и другие легенды.

Представитель Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев добавил, что роль спортивной составляющей на форуме постоянно растёт. По его словам, развитие отрасли является приоритетной задачей для здоровья нации, а наработанные здесь решения найдут своё продолжение на тематическом форуме в Красноярске в октябре.

В рамках обновлённого кластера представлены стенды Минспорта, различных федераций и хоккейной лиги. Всего программа включает свыше 20 соревнований по 16 дисциплинам, а также несколько профильных деловых сессий.

Гимн РФ с начала года звучал на международных стартах 144 раза, заявил Дегтярёв
Гимн РФ с начала года звучал на международных стартах 144 раза, заявил Дегтярёв

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представили проект сети бесплатных беговых центров, которые планируется создать более чем в 20 городах России. Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков показал макет будущего сооружения министру спорта Михаилу Дегтярёву и рассказал о концепции развития беговой инфраструктуры.

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Милена Скрипальщикова
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