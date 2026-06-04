Гимн РФ с начала года звучал на международных стартах 144 раза, заявил Дегтярёв
Обложка © ТАСС/Александр Мелехов
С начала 2026 года гимн Российской Федерации 144 раза звучал на международных спортивных соревнованиях. Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Заявление прозвучало в ходе сессии «Навстречу Олимпиаде-2028», проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.
«144 раза на международных соревнованиях (звучал гимн РФ), — сказал он.
Отдельно министр поздравил спортсменов с достигнутыми результатами и отметил продолжение работы в этом направлении.
Ранее российские и белорусские спортсмены получили возможность выступать без ограничений на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Уточняется, что участникам разрешено использовать национальные аббревиатуры, выступать в форме с государственной символикой, а также применять гимны своих стран.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.