Гимн РФ с начала года звучал на международных стартах 144 раза, заявил Дегтярёв

С начала 2026 года гимн Российской Федерации 144 раза звучал на международных спортивных соревнованиях. Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Заявление прозвучало в ходе сессии «Навстречу Олимпиаде-2028», проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.

«144 раза на международных соревнованиях (звучал гимн РФ), — сказал он.

Отдельно министр поздравил спортсменов с достигнутыми результатами и отметил продолжение работы в этом направлении.

Ранее российские и белорусские спортсмены получили возможность выступать без ограничений на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Уточняется, что участникам разрешено использовать национальные аббревиатуры, выступать в форме с государственной символикой, а также применять гимны своих стран.