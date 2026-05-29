Показательная ненависть: зачем украинским гимнасткам велят затыкать уши под гимн России

Власти в Киеве приказывают украинским спортсменам закрывать глаза и уши под гимн России. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя инцидент на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Эксперт назвал подобные демонстрации «постмайданной дурью».

Украинских спортсменов не просят закрывать глаза и уши под гимн России, им приказывают это делать. Даже если бы они захотели, они не могут от этого отказаться. Это политика, проводимая украинским Министерством спорта. И надо понимать, что это делается для картинки, чтобы это можно было показать миру: «Смотрите, насколько мы ненавидим русских!». А дальше всё очень просто. Кадры с этого становятся главной новостью на телемарафоне. Армен Гаспарян Политолог

Собеседник Life.ru отмечает: спортсмены вообще не самые умные люди (им некогда читать книги, они тренируются), а здесь это ещё наслаивается на постмайданную идеологическую обработку. Поэтому ничего другого ожидать не приходится. По его словам, происходящее уже давно должно быть в компетенции врача-психиатра, а не политической экспертизы.

«Это абсолютно закономерное явление. Там уже давным-давно этим всем должен заниматься врач-психиатр. Никакая политическая экспертиза здесь, к сожалению, уже не поможет», — отметил политолог.

По словам Гаспаряна, он не сильно удивится в следующий раз он не сильно удивится, если украинские спортсмены принесут с собой помидоры и попытаются кинуть их в россиян.

Напомним, ранее украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на чемпионате Европы в Варне. Это первый крупный международный турнир для российских спортсменок за пять лет.