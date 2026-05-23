Украинский каратист отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы

Украинский каратист Андрей Заплитный отказался участвовать в совместном фото медалистов чемпионата Европы во Франкфурте-на-Майне вместе с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым.

В субботу оба спортсмена завоевали бронзовые награды в весовой категории до 75 килограммов. Золото в этой категории взял турок Омер Фарук Юрур, победивший в финале француза Килиана Сизо. Когда медали вручили и отзвучал гимн Турции, российский и французский каратисты поднялись на верхнюю ступень пьедестала, чтобы сняться вместе с чемпионом. А вот Заплитный — нет. Он просто покинул церемонию награждения, не став участвовать в совместном кадре.

Соревнования в Германии завершатся 24 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Причём это далеко не первый случай. В прошлый раз украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская устроила демарш на пьедестале чемпионата Европы в Батуми, отказавшись фотографироваться рядом с россиянкой Варварой Кузьминовой. Кузьминова завоевала серебряную медаль с суммой двоеборья в двести сорок четыре килограмма. Домбровская стала бронзовым призёром, а победу одержала финская спортсменка Яннетте Юлисойни. Во время традиционной церемонии награждения украинка демонстративно избегала общей фотосессии.