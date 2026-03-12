Украинский борец покинул пьедестал во время гимна России на молодёжном ЧЕ

Украинский борец Артур Костюк сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения гимна России на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе. Инцидент произошёл на церемонии награждения турнира среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Украинский борец сошёл с пьедестала во время гимна России. Видео © Telegram / Георгий Брюсов

«Отмечу, что занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна сошёл с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата», — написал Брюсов.

Федерация спортивной борьбы России обратилась к техническому делегату Объединённого мира борьбы Теодору Хамакосу. Российская сторона попросила рассмотреть ситуацию и дать ей оценку.

Молодёжный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит с 10 по 15 марта. Соревнования стали первым официальным стартом UWW с 2021 года, на котором российские спортсмены выступают с национальным флагом и гимном.

Ранее российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей на молодёжном первенстве Европы. Соревнования проходят в Сербии. Чемпионами стали, в частности, Бозигит Исламгереев и Хабиб Давудгаджиев. В активе сборной также две серебряные и две бронзовые награды.