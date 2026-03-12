Российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей молодёжного ЧЕ

Российские борцы вольного стиля успешно выступают на молодёжном первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет. В их активе пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Соревнования проходят в Сербии.

Чемпионами в своих весовых категориях стали, в частности, Бозигит Исламгереев (весовая категория до 86 кг) и Хабиб Давудгаджиев (свыше 125 кг). В копилку России три золотые медали в предыдущий день соревнований принесли Аяндай Ондар (57 кг), Исмаил Ханиев (79 кг) и Магомед-Тагир Ханиев (97 кг). Серебряными призёрами стали Джамбулат Кизинов (65 кг) и Магомед-Эми Эльтемиров (70 кг), а бронзовыми — Магомед Байтукаев (74 кг) и Мустафагаджи Малачдибиров (92 кг).

Это первое с 2021 года соревнование, где российские борцы выступают с национальным флагом и гимном. Первенство Европы завершится 15 марта.

