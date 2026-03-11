Российская лыжница Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпиады
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российская лыжница Анастасия Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии. Она выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом в категории спортсменов с нарушением зрения. Своё первое золото она завоевала вчера.
Россиянка финишировала с преимуществом в несколько минут над ближайшей преследовательницей.
Напомним, первое золото завоевала Варвара Ворончихина. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды. Третью медаль высшей пробы выиграл Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 км сидя.
