Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:10

Российская лыжница Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская лыжница Анастасия Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии. Она выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом в категории спортсменов с нарушением зрения. Своё первое золото она завоевала вчера.

Россиянка финишировала с преимуществом в несколько минут над ближайшей преследовательницей.

«Прославлять страну дорогого стоит»: Паралимпиец Голубков посвятил золото Путину
«Прославлять страну дорогого стоит»: Паралимпиец Голубков посвятил золото Путину

Напомним, первое золото завоевала Варвара Ворончихина. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды. Третью медаль высшей пробы выиграл Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 км сидя.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar