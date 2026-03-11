Российская лыжница Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Италии. Она выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом в категории спортсменов с нарушением зрения. Своё первое золото она завоевала вчера.

Россиянка финишировала с преимуществом в несколько минут над ближайшей преследовательницей.