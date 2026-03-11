Дегтярёв назвал мощной победу Багиян на Паралимпиаде-2026
Анастасия Багиян. Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал победу российской лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом.
«Вчера она не знала равных в спринте, а сегодня подтвердила свой статус, не оставив шансов соперникам на «десятке». Поздравляем команду, это мощно», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.
По словам министра, Багиян и её ведущий Сергей Синякин уверенно провели дистанцию и не оставили соперникам шансов на победу.
Напомним, первое золото на этой Паралимпиаде завоевала Варвара Ворончихина. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды. Третью медаль высшей пробы выиграл Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 км сидя.
