11 марта, 13:19

Дегтярёв назвал мощной победу Багиян на Паралимпиаде-2026

Анастасия Багиян. Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал победу российской лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом.

«Вчера она не знала равных в спринте, а сегодня подтвердила свой статус, не оставив шансов соперникам на «десятке». Поздравляем команду, это мощно», написал Дегтярёв в телеграм-канале.

По словам министра, Багиян и её ведущий Сергей Синякин уверенно провели дистанцию и не оставили соперникам шансов на победу.

Напомним, первое золото на этой Паралимпиаде завоевала Варвара Ворончихина. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды. Третью медаль высшей пробы выиграл Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 км сидя.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

