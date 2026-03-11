Дегтярёв назвал мощной победу Багиян на Паралимпиаде-2026

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал победу российской лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом.

«Вчера она не знала равных в спринте, а сегодня подтвердила свой статус, не оставив шансов соперникам на «десятке». Поздравляем команду, это мощно», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

По словам министра, Багиян и её ведущий Сергей Синякин уверенно провели дистанцию и не оставили соперникам шансов на победу.