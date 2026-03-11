Путин поздравил лыжника Голубкова с триумфом на Паралимпиаде
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин поздравил Ивана Голубкова с триумфом на Паралимпиаде. Глава государства подчеркнул, что российский лыжник продемонстрировал мастерство и твёрдый характер.
«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках. Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся Вами», — говорится в телеграмме президента.
Он также передал особые слова признательности в адрес наставников и тренеров лыжника.
Напомним, пока в копилке сборной России 4 золотых медали. Первое золото завоевала Варвара Ворончихина. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте. Третью медаль высшей пробы выиграл Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 км сидя. Сегодня Багиян стала двукратной чемпионкой, выиграв гонку на 10 километров с раздельным стартом.
