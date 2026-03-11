Путин поздравил лыжника Голубкова с триумфом на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил Ивана Голубкова с триумфом на Паралимпиаде. Глава государства подчеркнул, что российский лыжник продемонстрировал мастерство и твёрдый характер.

«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках. Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся Вами», — говорится в телеграмме президента.

Он также передал особые слова признательности в адрес наставников и тренеров лыжника.