Исламгереев вырвал победу в поединке на чемпионате Европы, применив чудо-бросок

Россиянин Бозигит Исламгереев одержал немыслимую победу над представителем Франции Рахимом Магамадовым в четвертьфинале чемпионата Европы по борьбе. На последних секундах наш соотечественник совершил буквально чудо-бросок: прыгнул через соперника, схватился вверх ногами за спину и перебросил его через себя.

Приём, который принёс победу Бозигиту Исламгерееву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unitedworldwrestlimg

Магамадов проиграл Исламгерееву, а тот далее сумел одержать победу в полуфинале. Теперь он поборется за звание чемпиона континента.

Тем временем в копилке паралимпийской сборной России появилось третье «золото». Иван Голубков принёс нашей стране медаль за победу в лыжных гонках с раздельным стартом на десять километров сидя.