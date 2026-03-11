Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:14

Исламгереев вырвал победу в поединке на чемпионате Европы, применив чудо-бросок

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unitedworldwrestlimg

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unitedworldwrestlimg

Россиянин Бозигит Исламгереев одержал немыслимую победу над представителем Франции Рахимом Магамадовым в четвертьфинале чемпионата Европы по борьбе. На последних секундах наш соотечественник совершил буквально чудо-бросок: прыгнул через соперника, схватился вверх ногами за спину и перебросил его через себя.

Приём, который принёс победу Бозигиту Исламгерееву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / unitedworldwrestlimg

Магамадов проиграл Исламгерееву, а тот далее сумел одержать победу в полуфинале. Теперь он поборется за звание чемпиона континента.

Умар Кремлёв: МОК — это «пик цинизма и двойных стандартов»
Умар Кремлёв: МОК — это «пик цинизма и двойных стандартов»

Тем временем в копилке паралимпийской сборной России появилось третье «золото». Иван Голубков принёс нашей стране медаль за победу в лыжных гонках с раздельным стартом на десять километров сидя.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar