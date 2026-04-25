Глава EWF осудил отказ украинской штангистки от фото с россиянкой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torokhtiy, © ТАСС / Софья Сандурская
Президент Европейской федерации тяжёлой атлетики Астрит Хассани прокомментировал отказ украинской спортсменки от совместного фото с российской соперницей. Он подошёл к спортсменке и представителю украинской команды, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Батуми во время церемонии награждения. Хассани провёл с ними краткую беседу, в ходе которой назвал подобное поведение неприемлемым и подчеркнул, что спортивные соревнования не должны становиться площадкой для политических демонстраций.
В федерации настаивают на сохранении нейтрального характера соревнований и соблюдении общих правил поведения на пьедестале.
Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения украинская спортсменка Ирина Домбровская, завоевавшая бронзовую медаль, отказалась от совместного фото с российской штангисткой Варварой Кузьминовой. Кузьминова на турнире стала серебряным призёром. В сумме рывка и толчка она показала результат 244 килограмма.
