25 апреля, 13:40

Глава EWF осудил отказ украинской штангистки от фото с россиянкой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torokhtiy, © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Европейской федерации тяжёлой атлетики Астрит Хассани прокомментировал отказ украинской спортсменки от совместного фото с российской соперницей. Он подошёл к спортсменке и представителю украинской команды, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Батуми во время церемонии награждения. Хассани провёл с ними краткую беседу, в ходе которой назвал подобное поведение неприемлемым и подчеркнул, что спортивные соревнования не должны становиться площадкой для политических демонстраций.

В федерации настаивают на сохранении нейтрального характера соревнований и соблюдении общих правил поведения на пьедестале.

Россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе
Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения украинская спортсменка Ирина Домбровская, завоевавшая бронзовую медаль, отказалась от совместного фото с российской штангисткой Варварой Кузьминовой. Кузьминова на турнире стала серебряным призёром. В сумме рывка и толчка она показала результат 244 килограмма.

Милена Скрипальщикова
