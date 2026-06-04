В России построят сеть бесплатных беговых центров — проект представили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали масштабный проект сети бесплатных беговых центров, которые появятся более чем в 20 городах России. Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков лично показал макет будущего сооружения министру спорта Михаилу Дегтярёву и рассказал о планах развития инфраструктуры.

Фрадков представил Дягтерёву проект бесплатных беговых центров для любителей спорта. Видео © Life.ru

«Интерес к бегу в России растёт с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, все больше людей выбирают активный образ жизни. Беговые центры помогут сделать этот процесс еще более масштабным и дадут людям современные условия для регулярных занятий спортом», — сказал Фрадков.

Центры будут круглогодичными, с раздевалками, душевыми и дорожками, а благодаря технологии быстровозводимых конструкций строительство одного объекта займёт всего четыре-пять месяцев. Первые посетители смогут начать тренировки уже этой осенью.

Фрадков представил Дягтерёву проект бесплатных беговых центров для любителей спорта. Фото © Предоставлено Life.ru

Фрадков представил Дягтерёву проект бесплатных беговых центров для любителей спорта. Фото © Предоставлено Life.ru

Проект реализуется на частные средства при поддержке автономной некоммерческой организации «Евразия». Одновременно с запуском центров заработает цифровое приложение, объединяющее любителей спорта. Амбассадорами инициативы станут олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и бывший капитан футбольной сборной России Алексей Смертин, который возглавит серию открытых пробежек «Бег со смыслом» по всей стране.

Ранее Михаил Дегтярёв анонсировал новые крупные события, связанные с возвращением российских сборных на мировую арену под национальным триколором. По его словам, процесс восстановления полноценного участия российских спортсменов в международных турнирах набирает обороты. Спортивные федерации одна за другой объявляют о допуске нашей сборной с флагом и гимном. Даже там, где прежде россиянам отказывали, теперь готовы видеть их хотя бы под флагом организации.