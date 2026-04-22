Международный форум «Россия — спортивная держава-2026» пройдёт в Красноярске

XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября. Площадка традиционно объединяет представителей власти, спортивной индустрии и бизнеса для обсуждения развития отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда Росконгресса.

Мероприятие проводится в соответствии с указом президента при поддержке правительства и Министерства спорта. Оператором выступает Фонд Росконгресс. Форум считается одной из ключевых площадок для выработки решений в сфере физической культуры и спорта.

«Сегодня российские спортсмены возвращаются на международные соревнования <...> Убежден, что мероприятие этого года <...> позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, подобные встречи помогают решать актуальные задачи и способствуют достижению национальных целей. В центре внимания окажутся вопросы международного сотрудничества, поддержки атлетов и дальнейшего развития спортивной инфраструктуры.

