Фестиваль «Тех-Френдли Викенд» объявил музыкальную программу

Фестиваль «Тех-Френдли Викенд» представил музыкальную программу, которая пройдёт в Нижнем Новгороде в мае 2026 года. Мероприятие состоится с 21 по 23 мая на территории Нижегородской ярмарки в рамках конференции ЦИПР. В этом году проект расширяет формат и усиливает культурную составляющую. Об этом Life.ru сообщили организаторы события.

«Запуск музыкальной программы — это новая глава для фестиваля. Мы масштабируем «Тех-Френдли Викенд» и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — отметила организатор ЦИПР и фестиваля Ирина Ефимова.

Хедлайнерами музыкальной части станут ANIKV и OG Buda. Также в лайнапе заявлены MIRÈLE, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya. Выступления запланированы на 22 и 23 мая: днём пройдут DJ-сеты, вечером — концерты артистов. Программа охватит временной промежуток с 12:00 до 22:00.

Организаторы подчёркивают, что музыка станет дополнением к деловой повестке, которая включает лекции, дискуссии и мастер-классы. В числе спикеров — учёные, предприниматели и представители креативных индустрий. Среди ключевых спикеров фестиваля — Алексей Семихатов, Владимир Сурдин, Андрей Коняев, Даниил Трабун, Дмитрий Бескромный, Наталия Османн, Дарья Золотухина, Юлия Городничева и многие другие.

«Научные события часто работают через рациональное — лекции, идеи, факты, гипотезы. Музыка как важный культурный контекст объединяет разные аудитории и создает общее пространство. Она меняет восприятие технологической повестки, помогает считывать сложные темы проще и расширяет границы опыта», — комментирует Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

Для гостей также подготовят VR-зоны, интерактивные активности и городскую программу. Вход на события будет бесплатным при предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать дневной (12:00–19:00) или вечерний (20:00–22:00) слот. Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограничено. Актуальные новости публикуются в Telegram-канале «Тех-Френдли Викенда».

