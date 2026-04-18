В России дали старт гольф-сезону и представили новый стиль турниров

В Национальном центре «Россия» состоялся III Форум Ассоциации гольфа России, на котором объявили старт нового гольф-сезона и представили обновлённый визуальный стиль соревнований. В ходе мероприятия участники обсудили развитие гольф-инфраструктуры, внедрение новых технологий и ключевые тенденции в российском гольфе. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«История гольфа в России началась еще 35 лет назад с первых инициатив по развитию этого вида спорта. Существенный импульс отрасль получила в начале 2000-х благодаря появлению девелоперских проектов с чемпионскими полями, а кризис 2008 года не остановил развитие, а, напротив, укрепил инфраструктуру. В 2016 году была определена стратегия развития гольфа в России через кластерную модель: чемпионские поля стали рассматриваться как центры притяжения для регионов в радиусе 200–300 км. На их базе выстраивается система — от массового вовлечения через программу «Школьный гольф» до подготовки профессиональных спортсменов», — сказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Отдельно он сообщил, что официально в системе зарегистрировано около пяти тысяч гольфистов, однако реальное число играющих примерно в 3,5 раза выше из-за большого количества любителей без регистрации.

Исполнительный директор Ассоциации гольфа России Марина Минина представила новый фирменный стиль всероссийских соревнований, подчеркнув, что визуальная концепция будет масштабироваться по всей стране и адаптироваться под разные форматы турниров. Она добавила, что новый стиль сочетает строгость, соответствующую статусу национальной федерации, и гибкость для любительских и международных соревнований.

В рамках форума также прошла церемония вручения дипломов первому потоку программы EMBA «Управление и экономика в гольф-индустрии» Финансового университета при Правительстве РФ. Ассоциация гольфа России, основанная в 1992 году, продолжает развивать этот вид спорта, объединяя спортсменов и специалистов и организуя соревнования на разных уровнях. Форум был проведён совместно Ассоциацией гольфа России и Национальным центром «Россия».

