Скажите «да» в центре «Россия»: Сотни пар со всей страны поженят 8 и 9 июля

III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдёт в Национальном центре «Россия» 8 июля — в День семьи, любви и верности — и 9 июля. В этом году торжественная церемония единовременной регистрации брака станет ещё масштабнее: праздничные бракосочетания впервые состоятся не только в Москве, но и в филиалах центра — в Приморском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Рязанской области.

Как рассказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, фестиваль продолжает добрую традицию, заложенную на выставке «Россия». За два предыдущих года с помощью этого проекта свои сердца соединили 427 пар.

«Семья — главная ценность для всех нас, и мы с теплом в сердце проводим это событие для сотен влюблённых со всей страны. В Год единства народов России, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, тема фестиваля «Едины в любви» — единство сердец, культуры, традиций и ценностей», — подчеркнула Виртуозова.

Церемонии бракосочетания проведут ведущие сотрудники столичных загсов. Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва отметила, что в прошлом году в регистрации браков на фестивале участвовало более 40 московских загсов, а в 2024-м — 80 сотрудников.

«Всероссийский свадебный фестиваль наглядно показывает, как меняется роль органов ЗАГС: мы не только регистрируем акты гражданского состояния, но и участвуем в важном событии в жизни страны. Сегодня создание семьи — это не просто юридический факт, а яркий, объединяющий праздник, который отражает традиции страны и задаёт новые ориентиры для молодых пар», — сказала Уханёва.

Заявки от желающих пожениться начнут принимать на сайте Национального центра «Россия» с 21 апреля. Обязательное условие для участников — использование в свадебном образе элементов национальных костюмов. Будущих молодожёнов и их гостей ждёт насыщенная двухдневная программа. Одним из ключевых событий станет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» — традиция, зародившаяся на первом фестивале.

