40-летний актёр Данила Якушев женится на юной любительнице «кур и помидоров»

Российский актёр Данила Якушев, известный зрителям по сериалам «Сельский детектив», «Филин» и «Молодёжка», рассказал о подготовке к свадьбе с 19-летней избранницей Кристиной. Сейчас артисту 40 лет, но разница в возрасте с невестой его не пугает.

«Я даю ей мудрость, книги определённые, фильмы мы смотрим важные. Она меняется на моих глазах, и я меняюсь — молодею. Она мне даёт жизненную молодую энергию, которой мне не хватает. Она [Кристина] не будет ни актрисой, ни певицей. Она хочет семью, она хочет детей, она хочет заниматься курами, она хочет заниматься помидорами», — поделился Якушев с Аиф.

По его словам, с Кристиной они практически не расстаются, девушка ездит с ним на гастроли и любит приезжать на съёмочную площадку в свободное время. Также пара много путешествует и уже побывала в 60 городах в России. Якушев признался, что мечтает построить для семьи огромный загородный дом, где будут курятник и теплицы. Актёр сделал предложение возлюбленной в декабре 2025 года во время поездки по Алтаю. Он подарил ей обручальное кольцо на фоне живописных гор. Кристина приняла предложение.

Напомним, не так давно распался брак Дмитрия Диброва с «простой девушкой из провинции» Полиной. На момент начала отношений ей было 19 лет, а известному телеведущему — 49. На днях 66-летний Дибров откровенно признался, что мог бы простить жене постоянные измены, если бы это не расшатывало устои семьи. Однако роман Полины зашёл слишком далеко — она ушла к более молодому и состоятельному бизнесмену Роману Товстику, оставив Диброва в одиночестве доживать старость.