Путин поприветствовал участников VI Международного форума «Путешествуй!»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VI Международного туристического форума «Путешествуй!», который проходит 10 июня 2026 года. Глава государства отметил, что по сложившейся традиции форум позволяет ведущим отечественным и зарубежным специалистам, бизнесу и экспертам обменяться опытом и представить новые туристические направления, знакомящие с культурой, традициями, природой и историческим наследием разных стран.

«Рад приветствовать вас на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!», — говорится в обращении президента.

Глава государства отметил, что важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися. Для этого нужно совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными и удобными для людей.

«И конечно, форум — ещё одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на высоком уровне, а его результаты будут способствовать развитию туризма в России и расширению гуманитарных и деловых связей.

«В такой работе особенно необходима координация усилий государства, предпринимательских кругов, региональных властей, чтобы туризм был прибыльной экономической отраслью, приносил дополнительные доходы, помогал открывать рабочие места, сохранять музеи, памятники архитектуры, национальные парки и заповедники», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани 17–18 июня. Мероприятия продлятся два дня, главу государства ждёт насыщенный переговорный график. В ближайшие дни помощник президента Юрий Ушахов проведёт традиционный брифинг и расскажет подробнее, что запланировано на саммите.