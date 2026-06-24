Путин назвал «Инженеры будущего — 2026» авторитетным форумом

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIV Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2026», отметив его высокую востребованность и авторитет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул значимость мероприятия для профессионального становления молодых специалистов.

«За прошедшие годы ваш форум стал востребованной, авторитетной площадкой, объединяющей талантливых молодых специалистов, учёных, преподавателей и студентов технических вузов, конструкторских центров, представителей оборонных и промышленных корпораций», — говорится в обращении.

Президент отметил, что подготовка квалифицированных кадров и поддержка инженерного творчества приобретают особую важность в условиях стремительного развития инноваций. Он выразил уверенность в том, что участники смогут реализовать свои идеи, а главное — стремление добиваться успеха на благо страны.

На форуме запланированы дискуссии, круглые столы, презентации проектов и встречи с известными политиками, общественными деятелями и руководителями крупных компаний. Участники также смогут обменяться опытом, найти единомышленников и обсудить перспективные инициативы.

Ранее Владимир Путин на совещании по развитию авиации заявил, что рост поставок отечественной авиатехники необходим для достижения планов по воздушным перевозкам. Он подчеркнул, что задача решается за счёт наращивания производства российских самолётов, что обеспечит авиакомпании отечественными лайнерами и создаст огромный долгосрочный заказ для заводов и смежников.