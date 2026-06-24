Путин: В авиаотрасли всё нужно делать быстрее и масштабнее

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие отечественной авиационной отрасли необходимо ускорить и расширить по масштабу. По его словам, Россия входит в четвёрку стран, которые способны обеспечивать полный цикл производства авиационных двигателей. Об этом политик сказал на совещании по развитию данной сферы.

«Хочу обратить внимание головных производителей авиатехники, а также их поставщиков и смежников на следующее. Мы, разумеется, помогали, помогаем и будем помогать авиационной промышленности. Но персональная ответственность и спрос с руководителя за результат, за сроки, за качество, безусловно, всегда будут оставаться высокими», — добавил российский лидер.

По словам Путина, ключевым фактором остаются конкретные показатели эффективности и соблюдение сроков выполнения задач.

Ранее российские авиакомпании столкнулись с проблемой — постановление правительства о маркировке радиоэлектроники, заработавшее с 1 марта, грозит остановкой ремонта самолётов и резким подорожанием авиабилетов. Под действие документа попали тысячи запчастей для самых массовых лайнеров — Airbus A319, A320 и A321.