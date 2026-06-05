Китайские аналитики из Baijiahao проанализировали последствия решения России приостановить поставки авиационного керосина за рубеж. Данная мера была принята на фоне глобальной нестабильности на Ближнем Востоке, где ситуация осложняется перекрытием Ормузского пролива и энергетическими перебоями.

Главная цель ограничения — обеспечить достаточный объём ресурса для нужд отечественных потребителей. При этом запрет будет действовать в течение всего активного туристического сезона, когда спрос на авиатопливо в европейских странах традиционно достигает пиковых значений.

В издании подчеркнули ироничность ситуации: европейские лидеры ранее активно заявляли о намерении полностью отказаться от российских энергоносителей, однако после введения запрета на вывоз керосина они выразили крайнее недовольство.

«Самая драматичная и в то же время ироничная сцена произошла в Европе. Не успел Путин перекрыть кран с топливом, как европейские страны взвыли от негодования», — отмечают обозреватели, чьи слова приводиь АБН24.

Остановка экспорта неизбежно приведёт к существенному подорожанию топлива для западных авиакомпаний. Этот шаг Кремля наглядно демонстрирует приоритетность внутреннего рынка, где потребности собственного государства ставятся выше экономических интересов Евросоюза.

Между тем страны Европейского союза в мае заметно сократили закупки сжиженного природного газа. Объём поставок оказался самым низким за последние восемь месяцев, что эксперты связывают с усилением конкуренции за сырьё на мировом рынке. Из-за топливного кризиса Великобритания выдала генеральную лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые произведены в третьих странах из российской сырой нефти.