Огромный заказ для авиапрома: Путин поставил задачу нарастить выпуск отечественных самолётов

Президент России Владимир Путин заявил, что рост поставок отечественной современной авиатехники необходим для выхода на плановые значения по воздушным перевозкам. Об этом он сказал на совещании по развитию авиации.

«Главное решение этой задачи — наращивание поставок современной воздушной техники собственного производства. Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государство, авиастроители и авиакомпании — мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших, отечественных самолётах», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что речь идёт об «огромном» долгосрочном заказе, которым должны быть загружены авиазаводы, их смежники и подрядчики. Это потребует кардинального увеличения выпуска российских самолётов и освоения новых линеек воздушных судов.

Президент поручил выстроить систему заказов при координирующей роли Минтранса и Минпромторга, а также определить прогнозную потребность в парке самолётов исходя из реального спроса на перевозки.

Ранее Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что необходимо ускорить и расширить её развитие. Он подчеркнул, что Россия входит в четвёрку стран мира, способных обеспечивать полный цикл производства авиационных двигателей.