С 1 сентября 2026 года медсправки смогут получать родственники пациентов

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила выдачи медицинских справок и заключений. Доступ к таким документам получат не только сами пациенты, но и их близкие родственники, при этом порядок оформления станет более гибким, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

Новые нормы утверждены Минздравом и предполагают расширение круга лиц, которые вправе запросить медицинские документы. Речь идёт о случаях, когда информация уже содержится в медицинской карте пациента и получение справки не требует дополнительного обследования. Документы разрешат оформлять не только по установленным шаблонам, но и в произвольной форме, если иное не предусмотрено законом. Это касается различных медицинских заключений и справок.

Кроме того, нововведение связано с переходом к электронному формату. Теперь для выдачи справки в цифровом виде не потребуется дополнительного согласия пациента, что должно упростить документооборот и ускорить доступ к информации. При этом доступ родственников к медицинским данным будет ограничен установленными правилами: получение документов возможно только в предусмотренных законом случаях и при наличии соответствующих сведений в медицинской документации.

«Новый порядок — это серьёзное упрощение. Особенно для тех, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками. Больше не нужно лишний раз тащить человека в поликлинику за справкой — можно оформить документ через врача или даже в электронном виде», — сказал Панеш.

В июне в России вступили в силу законодательные изменения, существенно ужесточающие ответственность за подделку медицинских документов. Фальсификация справок об отсутствии опасных заболеваний теперь карается лишением свободы на срок до восьми лет. Ранее такие действия квалифицировались как общее подделывание документов, но теперь наказание стало более строгим и специализированным. За изготовление и сбыт поддельных справок злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы, а также крупные штрафы — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.