В России ужесточили ответственность за подделку медицинских справок

В России вступили в силу законодательные изменения, существенно ужесточающие ответственность за подделку медицинских документов. Теперь правонарушения, связанные с фальсификацией справок об отсутствии опасных заболеваний, караются вплоть до восьми лет лишения свободы. Закон опубликован на официальном портале правовой информации 10 июня.

В Уголовный кодекс введена отдельная статья 235.2. Если ранее незаконный оборот подобных бумаг квалифицировался как общее подделывание документов, то сейчас наказание стало профильным и гораздо более суровым. За изготовление и сбыт злоумышленникам грозит до четырёх лет колонии, а также крупные штрафы — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Санкции серьёзно возрастают, если преступление совершено организованной группой, с использованием служебного положения, через интернет или в целях сокрытия иного деяния. В таких случаях суд может назначить до шести лет заключения и взыскать до двух миллионов рублей. Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы и штраф в три миллиона рублей — предусмотрено в ситуациях, когда фальшивка привела к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям.

Инициатором законопроекта выступила большая группа депутатов всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Авторы инициативы подчёркивали, что предыдущие меры были крайне неэффективны: по старой статье реальные сроки получал лишь 1% осужденных, а большинство отделывалось незначительными взысканиями.

Новый закон призван положить конец практике покупки справок, которая ранее зачастую оставалась безнаказанной. Государство переходит к жёстким мерам, чтобы искоренить чёрный рынок медицинских документов и повысить эпидемиологическую безопасность в стране.

Ранее Госдума приняла законопроект о наказании за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний (включая ВИЧ). За сбыт или использование фальшивых документов грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, за сокрытие ВИЧ — до четырёх лет и штраф до 1,5 млн, а для организованных групп — до восьми лет.