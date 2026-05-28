Госдума одобрила тюремные сроки за подделку справок об опасных болезнях

Госдума приняла законопроект о наказании за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Липовые документы касаются в том числе ВИЧ. За фальсификацию таких бумаг теперь грозит лишение свободы. Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ направят в Совет Федерации для рассмотрения. После одобрения верхней палаты законопроект поступит на подпись президенту. Наказание вводят не только за подделку с целью сбыта. Под запретом также приобретение, сбыт, хранение и перевозка фальшивых справок.

За продажу и использование поддельных документов грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Альтернатива — принудительные работы на срок до четырёх лет. Во всех случаях суд назначит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. За сокрытие опасных инфекций, например ВИЧ, наказание строже. Здесь предусмотрен срок от двух до четырёх лет тюрьмы или принудительные работы от двух до пяти лет. Штраф вырастет до 800 тысяч — 1,5 млн рублей.

Наиболее жёсткие санкции авторы закона предложили для преступлений, совершённых организованной группой. Если действия повлекли массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, виновным грозит от четырёх до восьми лет тюрьмы.

