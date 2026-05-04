В России предложили ввести «период охлаждения» для пенсионеров при переводах

Пенсионеры — самая уязвимая группа для мошенников, только за последний год злоумышленники украли у пожилых людей полтора миллиарда рублей. Существующих мер недостаточно. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru рассказал про уже действующие меры и о новых инициативах.

Парламентарий напомнил, что с марта 2025 года действует самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Если запрет установлен, банки обязаны отказать в выдаче кредита. Но аналогичный механизм нужен и для сделок с недвижимостью — пенсионеры должны иметь возможность запретить любые операции с квартирой без личного присутствия через «Госуслуги».

Также с апреля 2025 года на «Госуслугах» работает сервис «Сим-карты», позволяющий проверить все номера, оформленные на гражданина, и заблокировать лишние.

Важно добавить обязательный «период охлаждения» для пенсионеров при переводах крупных сумм (свыше 50 тысяч рублей) — задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк. Сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы: для чего нужны деньги, кто просит перевести, знает ли клиент этого человека лично. Каплан Панеш Депутат Госдумы

Также депутат предлагает проводить регулярные обучающие семинары для пенсионеров с памятками о схемах мошенников и ужесточить уголовную ответственность за мошенничество в отношении пожилых людей.

Пенсионеры не заслужили того, чтобы в старости становиться жертвами аферистов. Нужны технические запреты, обучение, активная позиция банков и суровое наказание для преступников. Каплан Панеш Депутат Госдумы