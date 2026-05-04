День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 10:55

В России предложили ввести «период охлаждения» для пенсионеров при переводах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсионеры — самая уязвимая группа для мошенников, только за последний год злоумышленники украли у пожилых людей полтора миллиарда рублей. Существующих мер недостаточно. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru рассказал про уже действующие меры и о новых инициативах.

Парламентарий напомнил, что с марта 2025 года действует самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Если запрет установлен, банки обязаны отказать в выдаче кредита. Но аналогичный механизм нужен и для сделок с недвижимостью — пенсионеры должны иметь возможность запретить любые операции с квартирой без личного присутствия через «Госуслуги».

Также с апреля 2025 года на «Госуслугах» работает сервис «Сим-карты», позволяющий проверить все номера, оформленные на гражданина, и заблокировать лишние.

Важно добавить обязательный «период охлаждения» для пенсионеров при переводах крупных сумм (свыше 50 тысяч рублей) — задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк. Сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы: для чего нужны деньги, кто просит перевести, знает ли клиент этого человека лично.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Важно добавить обязательный «период охлаждения» для пенсионеров при переводах крупных сумм (свыше 50 тысяч рублей) — задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк. Сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы: для чего нужны деньги, кто просит перевести, знает ли клиент этого человека лично.
Важно добавить обязательный «период охлаждения» для пенсионеров при переводах крупных сумм (свыше 50 тысяч рублей) — задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк. Сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы: для чего нужны деньги, кто просит перевести, знает ли клиент этого человека лично.

Также депутат предлагает проводить регулярные обучающие семинары для пенсионеров с памятками о схемах мошенников и ужесточить уголовную ответственность за мошенничество в отношении пожилых людей.

Пенсионеры не заслужили того, чтобы в старости становиться жертвами аферистов. Нужны технические запреты, обучение, активная позиция банков и суровое наказание для преступников.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Пенсионеры не заслужили того, чтобы в старости становиться жертвами аферистов. Нужны технические запреты, обучение, активная позиция банков и суровое наказание для преступников.
Пенсионеры не заслужили того, чтобы в старости становиться жертвами аферистов. Нужны технические запреты, обучение, активная позиция банков и суровое наказание для преступников.
Звонок с «подарком» к празднику: Как мошенники пытаются обмануть ветеранов и их семьи
Звонок с «подарком» к празднику: Как мошенники пытаются обмануть ветеранов и их семьи

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar