Меньше справок, больше денег: в Госдуме назвали главные новшества с 1 июля

С 1 июля в России изменятся правила назначения некоторых социальных выплат, работы микрофинансовых организаций и страхования жизни. Часть пенсионеров также начнёт получать повышенную фиксированную выплату. О главных новшествах Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Россиянам, которым в июле исполнится 80 лет, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое. Вместо 9584,69 рубля она составит 19 169,38 рубля.

«Самое заметное для старшего возраста касается тех, кому исполняется 80 лет», — отметил Говырин.

Обращаться в Социальный фонд и подавать заявление не потребуется: перерасчёт произведут автоматически на основании имеющихся данных. Повышенная сумма будет начисляться с месяца, в котором пенсионер отметил юбилей.

Такое же увеличение фиксированной выплаты предусмотрено для людей с инвалидностью первой группы. Однако две причины для повышения не суммируются: если пенсионер уже получает двойную выплату из-за инвалидности, после 80-летия её повторно не удвоят.

Кроме того, после достижения 80 лет пенсионеру автоматически назначается надбавка на уход. Оформлять её отдельно также не нужно.

С июля изменится порядок назначения больничных, пособий по беременности и родам, а также некоторых выплат семьям с детьми. Социальный фонд будет в первую очередь использовать сведения из индивидуального лицевого счёта гражданина.

Там содержатся данные о страховом стаже, заработке и периодах работы. Если необходимая информация уже есть в системе, повторно запрашивать её у сотрудника или работодателя не станут.

По словам собеседника Life.ru, электронный больничный поступает в фонд непосредственно из медицинской организации, а сведения о рождении ребёнка передаются через органы ЗАГС.

«Для семьи это короче путь от появления права на выплату до денег на счёте и меньше походов по инстанциям ради справок», — пояснил депутат.

Дополнительные услуги к займам больше нельзя будет подключать за клиента. С 1 июля микрофинансовым организациям запретят самостоятельно проставлять согласие заёмщика, в том числе если услугу предлагают уже после заключения договора.

До оформления МФО должна будет объяснить, что именно покупает человек, сколько это стоит, кто оказывает услугу и можно ли от неё отказаться. Также запрещаются запутанные формы и визуальные приёмы, способные ввести клиента в заблуждение.

При этом ограничения на количество и сумму микрозаймов начнут вводить позднее — в октябре 2026 года и апреле 2027-го.

Ещё одно изменение затронет рынок страхования, рассказал депутат. В России появятся страхование жизни с объявленной и с расчётной доходностью.

В первом случае инвестиционный доход определяет страховая компания, и он не зависит от стоимости одного конкретного актива. Договор может предусматривать увеличение страховой или выкупной суммы с учётом инфляции либо ключевой ставки.

Во втором случае доход рассчитывается по указанной в договоре формуле и зависит от динамики конкретных активов или рыночных показателей. Такой продукт предназначен для квалифицированных инвесторов, а единовременная страховая премия должна составлять не менее 6 млн рублей.