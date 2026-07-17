То, что раньше стоило десятки тысяч: В Госдуме назвали новые бесплатные услуги по ОМС

С сентября 2026 года программа обязательного медицинского страхования расширяется. Появляются новые возможности для диагностики и наблюдения за здоровьем, которые раньше были доступны только платно или по строгим направлениям. О новых возможностях в интервью Life.ru рассказал депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Главное нововведение — некоторые виды обследований, включая магнитно-резонансную томографию, можно будет пройти без направления врача, записавшись онлайн через портал «Госуслуги» или региональные медицинские информационные системы. Это особенно важно для людей, живущих в малых городах, где получить направление на МРТ может быть проблематично из-за дефицита узких специалистов. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Ещё одним нововведением станет включение анализа на липопротеин (а) в программу диспансеризации для граждан от 18 до 40 лет. Этот анализ позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии и своевременно принять меры профилактики.

Кроме того, в рамках ОМС появится тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека для женщин в возрасте от 21 до 49 лет. Это скрининг, который позволяет выявить предраковые состояния и рак шейки матки на ранних стадиях. Раньше такое тестирование проводилось платно или по особым показаниям.

Также в программу войдёт неинвазивный пренатальный тест для беременных, относящихся к группе риска. Этот анализ позволяет выявить хромосомные аномалии плода на ранних сроках без риска для беременности, что особенно важно для женщин старше 35 лет или имеющих наследственные заболевания.

Отдельным направлением станет дистанционное наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями. Врачи смогут получать данные с носимых устройств (например, тонометров, глюкометров) через мобильное приложение и корректировать лечение без необходимости личного визита в поликлинику. Это касается пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и другими хроническими патологиями.

Панеш отметил, что расширение возможностей ОМС должно упростить доступ к обследованиям и снизить число отказов в проведении диагностики по формальным причинам. Более раннее выявление сердечно-сосудистых рисков и онкологических заболеваний, по его словам, позволит начинать лечение на начальных стадиях, когда эффективность терапии выше.

Кроме того, для беременных из групп риска тест станет доступнее и безопаснее. А дистанционное наблюдение за хроническими больными снизит нагрузку на поликлиники и поможет врачам оперативнее корректировать лечение, предотвращая обострения. Запись на МРТ без направления будет возможна только через электронные сервисы и только при наличии свободных мест в медицинских организациях. Пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями по-прежнему будут направляться на МРТ по клиническим показаниям в первую очередь.

Анализ на липопротеин (а) и тестирование на ВПЧ будут проводиться в рамках диспансеризации, и запись на них также будет доступна онлайн. Неинвазивный пренатальный тест проводится по направлению врача для беременных из групп риска. Дистанционное наблюдение будет доступно только по согласию пациента и при наличии технической возможности.

«Раньше МРТ без направления было мечтой, тест на ВПЧ — платной услугой, а дистанционное наблюдение — экспериментом. С сентября это становится реальностью для миллионов россиян. Главное — знать о своих новых правах и пользоваться ими», — заключил парламентарий.

А ранее стало известно, что врачи скорой помощи с 1 сентября перейдут на новый профессиональный стандарт, который расширит перечень закреплённых за ними компетенций. Документ, как утверждатеся, учитывает современные принципы работы службы и официально фиксирует обязанности, которые медики уже выполняют на практике. При этом стандарт предусматривает более широкий набор профессиональных навыков, необходимых при оказании экстренной помощи.