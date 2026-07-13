Голикова: 52 млн россиян прошли диспансеризацию за первую половину 2026 года

Порядка 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Она подчеркнула, что региональные власти продолжают проводить профилактические осмотры и диспансеризацию граждан. Голикова уточнила, что эти мероприятия позволяют своевременно выявлять заболевания и оказывать соответствующую помощь.

Тем временем Россия переходит к модели «медицины здорового долголетия», ориентированной на управление биологическим возрастом. В фонде «Росконгресс» рассказали Life.ru, что центры здоровья трансформируют в площадки с технологиями против старения, а в РАН уже открыли направление «биология старения». Появились профильный журнал и новая врачебная специальность — врач медицины здорового долголетия, который будет работать с предикторами скрытых патологий.