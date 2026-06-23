Мурашко заявил о прекращении сокращения числа медработников в России

России удалось остановить сокращение числа медицинских работников, которое усилилось во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нам удалось переломить стойкий и крайне негативный тренд на снижение численности медицинских работников, который усилился в пандемию», — сказал он.

Важным фактором формирования кадрового резерва Мурашко назвал увеличение набора студентов в профильные учебные заведения. За последние годы количество мест на программах специалитета выросло на 43,5%. Одновременно увеличился приём в ординатуру — рост составил 30%.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в среднем профессиональном образовании. Как отметил министр, набор на соответствующие программы увеличился на 49%, что стало рекордным показателем. В Минздраве рассчитывают, что расширение подготовки специалистов позволит и дальше укреплять кадровый потенциал системы здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщил о положительной динамике ещё по одному важному показателю в системе здравоохранения. За январь—май 2026 года уровень младенческой смертности в стране составил 3,4 промилле. Среди крупнейших государств мира Россия демонстрирует один из лучших результатов по этому показателю.