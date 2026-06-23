Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 14:52

Мурашко заявил о прекращении сокращения числа медработников в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

России удалось остановить сокращение числа медицинских работников, которое усилилось во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нам удалось переломить стойкий и крайне негативный тренд на снижение численности медицинских работников, который усилился в пандемию», — сказал он.

Важным фактором формирования кадрового резерва Мурашко назвал увеличение набора студентов в профильные учебные заведения. За последние годы количество мест на программах специалитета выросло на 43,5%. Одновременно увеличился приём в ординатуру — рост составил 30%.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в среднем профессиональном образовании. Как отметил министр, набор на соответствующие программы увеличился на 49%, что стало рекордным показателем. В Минздраве рассчитывают, что расширение подготовки специалистов позволит и дальше укреплять кадровый потенциал системы здравоохранения.

Мурашко: Россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
Мурашко: Россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

Ранее Минздрав сообщил о положительной динамике ещё по одному важному показателю в системе здравоохранения. За январь—май 2026 года уровень младенческой смертности в стране составил 3,4 промилле. Среди крупнейших государств мира Россия демонстрирует один из лучших результатов по этому показателю.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar