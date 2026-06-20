Мурашко: Россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

Граждане России могут бесплатно по ОМС пройти ряд важных диагностических процедур, включая анализ на наследственные формы дислипидемии для выявления предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом в преддверии Дня медицинского работника заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе визита в Вологодскую область.

«Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что существуют и программы по обследованию на долголетие, а также по выявлению врождённых и наследственных заболеваний у беременных. Новорождённых в России проверяют на 42 патологии — в случае обнаружения лечение обеспечивает фонд «Круг добра». Программа госгарантий, подчеркнул Мурашко, направлена на недопущение болезней и увеличение здоровой жизни. Министр также открыл новую поликлинику в Череповце.