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20 июня, 14:45

Мурашко: Россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

Полис обязательного медицинксого страхования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Полис обязательного медицинксого страхования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Граждане России могут бесплатно по ОМС пройти ряд важных диагностических процедур, включая анализ на наследственные формы дислипидемии для выявления предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом в преддверии Дня медицинского работника заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе визита в Вологодскую область.

«Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что существуют и программы по обследованию на долголетие, а также по выявлению врождённых и наследственных заболеваний у беременных. Новорождённых в России проверяют на 42 патологии — в случае обнаружения лечение обеспечивает фонд «Круг добра». Программа госгарантий, подчеркнул Мурашко, направлена на недопущение болезней и увеличение здоровой жизни. Министр также открыл новую поликлинику в Череповце.

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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил разрешить россиянам, которые не могут попасть к врачу в государственную поликлинику, получать помощь в частных медцентрах за счёт ОМС. По его словам, если нет записи или специалиста, государство должно оплатить приём и предложить ближайшую организацию. Он считает несправедливым, когда люди вынуждены платить сами.

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Анастасия Никонорова
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