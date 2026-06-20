Россиян могут начать отправлять в частные клиники по ОМС, если записи у обычных врачей нет

Депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия») предложил разрешить россиянам, которые не могут попасть к врачу в государственную поликлинику, получать помощь в частном медцентре за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Нужно направлять пациентов в частные клиники за счёт средств ОМС. Если человек не может попасть к бесплатному врачу, то государство должно оплатить ему приём у платного и само предложить ближайшую подходящую организацию», — сказал депутат.

Он считает несправедливым, когда граждане вынуждены платить за приём в частной клинике, потому что в поликлинике нет записи или специалиста.

«Пациент не виноват, что в поликлинике нет врача, записи, нет необходимого оборудования», — добавил Григорьев.

С 1 сентября 2026 года во время диспансеризации врачи станут больше внимания уделять сердечно-сосудистым рискам. В частности — оценивать вероятность ишемической болезни сердца. При этом для пациентов диспансеризация по-прежнему останется бесплатной по полису ОМС. Также врачи теперь будут обращать внимание на расширенный список факторов риска.