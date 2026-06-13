Ишемия, предиабет и память: какие угрозы начнут выявлять при диспансеризации с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года врачи во время диспансеризации будут больше внимания уделять сердечно-сосудистым рискам. В частности — оценивать вероятность ишемической болезни сердца. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма карты учёта профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. В обновлённую форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца», — заявила она.

Дрожжина подчеркнула: для пациентов диспансеризация по-прежнему останется бесплатной по ОМС.

Также расширили список факторов риска, на которые будут обращать внимание врачи. Теперь среди них — риск когнитивных нарушений, падений, переломов из-за остеопороза. Кроме того, будут выявлять преддиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и некоторые психические расстройства.

По мнению депутата, эти изменения отвечают современным вызовам. Раньше диспансеризация в основном искала уже известные хронические болезни, а теперь всё больше внимания уделяют состояниям, которые могут долго не проявляться, но серьёзно влиять на качество и продолжительность жизни.

Раньше стало известно, что в программу диспансеризации могут включить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки — для пациентов с риском рака лёгкого. Этот метод помогает обнаружить болезнь на ранней стадии. Облучение при этом небольшое — не больше 1 мЗв, что считается безопасным для массовых обследований.