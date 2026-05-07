Россиян могут начать проверять на рак лёгкого при диспансеризации

Низкодозную компьютерную томографию грудной клетки могут включить в программу диспансеризации для пациентов с риском рака лёгкого. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Минздрава.

Метод используется для выявления патологий на ранних стадиях. При этом уровень облучения не превышает 1 мЗв, что считается допустимым для скрининга. НДКТ применяется на втором этапе диспансеризации после первичного обследования.

Решение о назначении принимает терапевт. Он учитывает стаж и интенсивность курения пациента.

Также направить на исследование могут другие специалисты, включая хирурга и дерматовенеролога.

Процедура предназначена для более точной диагностики у людей из группы риска.

Эти правила планируется применять до июля 2027 года.

А ранее первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Препарат ввели 31 марта 2026 года. На данный момент пациенту уже сделали третью инъекцию. Переносимость вакцины оценивается как хорошая.