В России один из самых низких уровней младенческой смертности

За первые пять месяцев 2026 года уровень младенческой смертности в России составил 3,4 промилле. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это один из самых низких показателей среди крупнейших государств мира. Данные о ситуации в сфере детского здравоохранения министр озвучил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья».

«Сегодня за пять месяцев показатель в 3,4 промилле. Это из всех крупных стран: США, Китай, Канада и многие другие - это, по сути дела, самый низкий показатель в мире», — сказал он.

При этом ситуация в регионах остаётся неоднородной. В отдельных субъектах значения пока превышают средний показатель по стране. Для исправления этой ситуации профильные национальные медицинские и исследовательские центры занимаются дополнительной подготовкой специалистов и помогают модернизировать необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что более чем на 5% сократилась в России детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года. Достигнутые результаты имеют особое значение с учётом тяжести подобных диагнозов и сложности их лечения. Улучшение показателей свидетельствует о повышении эффективности медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.