Котяков: К 2030 году коэффициент рождаемости в России должен составить 1,6

К 2030 году коэффициент рождаемости в России должен составить 1,6. Об этом журналистам рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«1,6% суммарных коэффициентов рождаемости к 2030 году, 1,8% к 2036 году», — поделился он в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой старту приёма заявок на первый конкурс «Семейная столица России» По словам Котякова, в РФ важно принципиально сломить существующие тренды в рамках географической политики.

Ранее сразу в двух регионах России средняя пенсия для неработающих пожилых перевалила за 40 тысяч рублей. Речь идёт о Ненецком автономном округе и Чукотке.