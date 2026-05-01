Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти отраслях в РФ

Сотрудники пяти отраслей получали в среднем более 200 тысяч рублей в месяц по итогам февраля. Об этом стало известно после изучения данных статистики, сообщает РИА «Новости».

Лидерами по уровню дохода стали работники табачных производств. Их средняя зарплата достигла 355 тысяч рублей. Финансисты и страховщики получали в среднем 217 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли зарабатывали по 207 тысяч рублей. Сотрудники воздушного и космического транспорта — 205 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата по стране в феврале составила 103,9 тысячи рублей. Показатель рассчитывают до вычета налогов. Он включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил о росте зарплат россиян в 2025 году. На расширенном заседании коллегии Минтруда он сообщил: средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата с учётом инфляции выросла на 4,4%. Покупательная способность населения повышалась, несмотря на рост цен. Ведомство связывает это со стабильной экономической ситуацией и поддержкой рынка труда.