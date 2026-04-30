Россиянам предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты. Её предлагают приурочить к 1 мая — празднику Весны и Труда. Согласно документу, изменения предлагается внести в статью 135 Трудового кодекса. Речь идёт о системе премирования сотрудников.

«Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 Трудового кодекса, согласно которому при установлении систем премирования также предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню — 1 мая — праздник Весны и Труда», — говорится в пояснительной записке, которую приводи РИА «Новости».

Авторы инициативы считают, что такое правило сделает выплату универсальной и предсказуемой. Работники смогут получать её ежегодно, а не по усмотрению работодателя. Размер выплаты предлагается установить на уровне среднего заработка сотрудника. Деньги должны перечисляться к 1 мая.

По мнению авторов проекта, такая мера укрепит социальные гарантии, повысит материальную обеспеченность граждан и поддержит людей, занятых в экономике. Он отметил, что 1 мая в советской традиции отмечался как Международный день солидарности трудящихся. По его словам, это хороший повод поддержать людей труда и показать внимание к ним со стороны государства.

