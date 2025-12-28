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Опубликовано 28 декабря 2025, 10:41

Россиянам подсказали, куда вложить 13-ю зарплату

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

13-ю зарплату можно выгодно вложить, например, разместив на банковском депозите или купив облигации. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что открытие депозита выглядит привлекательно благодаря высоким процентным ставкам, которые сложились в том числе из-за повышенной ключевой ставки. Он добавил, что альтернативным и надёжным инструментом являются облигации федерального займа, приобретение которых через фондовый рынок способно принести гарантированный доход.

Напомним, что тринадцатой зарплатой называют ежегодное дополнительное вознаграждение, выплачиваемое работодателем своему персоналу, как правило, в декабре.

Роструд поставил точку в спорах о 13-й зарплате
Роструд поставил точку в спорах о 13-й зарплате

Ранее Life.ru узнал, кто в этом году вряд ли может расчитывать на 13-ю зарплату. По словам эксперта Владислава Быханова, наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли, где премии не планируют выплачивать из-за снижения объёма работ.

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Вероника Бакумченко
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