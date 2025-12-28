Россиянам подсказали, куда вложить 13-ю зарплату

13-ю зарплату можно выгодно вложить, например, разместив на банковском депозите или купив облигации. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что открытие депозита выглядит привлекательно благодаря высоким процентным ставкам, которые сложились в том числе из-за повышенной ключевой ставки. Он добавил, что альтернативным и надёжным инструментом являются облигации федерального займа, приобретение которых через фондовый рынок способно принести гарантированный доход.

Напомним, что тринадцатой зарплатой называют ежегодное дополнительное вознаграждение, выплачиваемое работодателем своему персоналу, как правило, в декабре.

Ранее Life.ru узнал, кто в этом году вряд ли может расчитывать на 13-ю зарплату. По словам эксперта Владислава Быханова, наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли, где премии не планируют выплачивать из-за снижения объёма работ.