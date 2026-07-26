Можно ли есть мороженое каждый день? Стоматолог дал неожиданный ответ

Летом мороженое становится одним из самых популярных способов спастись от жары. Многие опасаются, что ежедневное употребление холодного десерта может навредить зубам. Однако, как рассказал Life.ru стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов, основные риски связаны вовсе не с низкой температурой продукта.

По словам специалиста, само по себе мороженое не относится к продуктам, которые напрямую разрушают зубы. Главную опасность представляет сахар, содержащийся в большинстве его видов. Он становится питательной средой для бактерий зубного налёта, продукты жизнедеятельности которых образуют кислоты, разрушающие эмаль и повышающие риск развития кариеса.

У людей с истончённой эмалью, повышенной чувствительностью зубов, кариесом или оголением шеек зубов холодный десерт может вызывать резкую кратковременную боль. Такая реакция — повод обратиться к стоматологу, а не нормальная реакция на холод. Назир Магомедов Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

Специалист также предупредил, что привычка быстро откусывать очень твёрдое, сильно замороженное мороженое может привести к сколам и трещинам. Особенно осторожными стоит быть людям с крупными пломбами, микротрещинами эмали, винирами или ортопедическими конструкциями.

Не менее важно и то, какой десерт выбрать. Мороженое с карамелью, ирисом, вязкими сиропами или твёрдыми орехами дольше задерживается на поверхности зубов и сильнее повышает риск развития кариеса или механических повреждений.

При этом полностью отказываться от любимого летнего лакомства не нужно. По словам врача, одной небольшой порции в день при хорошем состоянии полости рта обычно достаточно.

«Желательно употреблять десерт во время основного приёма пищи или сразу после него, а не использовать его в качестве частого перекуса в течение дня. Так зубы будут реже подвергаться воздействию сахаров», — рассказал стоматолог.

После мороженого специалист рекомендует прополоскать рот водой, а чистить зубы не сразу, а через 20–30 минут. Особенно это важно, если десерт содержал кислые ягоды или фруктовые наполнители.

Таким образом, ежедневная небольшая порция мороженого сама по себе не представляет опасности для зубов. Главные факторы риска — избыток сахара, скрытые стоматологические заболевания и недостаточная гигиена полости рта.

Ранее Life.ru стоматолог предупредила об опасности кап для выравнивания зубов, которые продаются на маркетплейсах. По словам специалиста, универсальные конструкции без диагностики могут привести к нарушению прикуса, воспалению дёсен и даже повреждению костной ткани. Исправлять положение зубов безопасно можно только после полноценного обследования и по индивидуальному плану лечения.