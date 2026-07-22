Пломбир с ВДНХ и Лубянкой: Туристический бренд «Москва» теперь в десерте

Туристический бренд «Москва» получил новое гастрономическое воплощение: в столице представили одноимённое фирменное мороженое, сообщает сайт мэра и правительства города.

Проект продолжает развитие городских коллабораций, соединяя узнаваемые символы Москвы, местные традиции и впечатления от прогулок по столице. На упаковке десерта изображены ключевые архитектурные достопримечательности: ВДНХ, Центральный детский магазин на Лубянке, стадион «Лужники», Северный и Южный речные вокзалы, а также Триумфальная арка.

Сегодня в линейке представлен классический пломбир по уникальному рецепту, а в ближайшее время ассортимент пополнится шоколадным мороженым, крем-брюле, пломбиром с клубничным вареньем и с шоколадной крошкой. Фирменный десерт уже доступен в парках и туристических зонах Москвы более чем в 140 точках.

Проект продолжает серию гастрономических инициатив столицы, начатую в 2024 году с фирменного чая «Москва», вкус которого выбирали жители и туристы. Мороженое расширяет туристический бренд, помогая знакомиться с городом по-новому.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пломбир и другое мороженое, который устанавливает чёткие требования к качеству десерта, включая минимальное содержание жира (для пломбира — от 12%, для сливочного мороженого — от 8%, для молочного — от 0,5%), а также нормы по сахару, сухим веществам, качеству сырья и безопасности.