В Ульяновске парень украл из парка 13 кг алкогольного мороженого

В Ульяновске 22-летний парень устроил настоящий гастрономический марафон. Он взломал холодильник в парке «40 лет ВЛКСМ», прихватил три контейнера алкогольного мороженого на 61 тысячу рублей и принялся всё это есть прямо на месте. Подробности истории рассказали в местной полиции.







Уйти с добычей далеко не удалось. В укромном уголке парка парень принялся за дегустацию, съев десерт 18+ почти полностью. Остатки он спрятал в кустах, так и не справившись с последними порциями. Полиция быстро вышла на след: злоумышленника задержали прямо на месте, а по факту хищения возбудили уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Иногда желание попробовать что-то необычное может обернуться неприятными последствиями. Ранее Life.ru рассказывал, как алкогольная «неосторожность» привела к настоящей трагедии в Москве: мужчина пытался украсть пару бутылок спиртного в супермаркете и напал с ножом на прохожего, нанеся ему 15 ударов.