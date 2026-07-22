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22 июля, 14:12

В Ульяновске парень украл из парка 13 кг алкогольного мороженого

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ульяновске 22-летний парень устроил настоящий гастрономический марафон. Он взломал холодильник в парке «40 лет ВЛКСМ», прихватил три контейнера алкогольного мороженого на 61 тысячу рублей и принялся всё это есть прямо на месте. Подробности истории рассказали в местной полиции.

  • Фото © ВК/Ульяновская полиция
    Фото © ВК/Ульяновская полиция
  • Фото © ВК/Ульяновская полиция
    Фото © ВК/Ульяновская полиция
  • Фото © ВК/Ульяновская полиция
    Фото © ВК/Ульяновская полиция

Фото © ВК/Ульяновская полиция

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Уйти с добычей далеко не удалось. В укромном уголке парка парень принялся за дегустацию, съев десерт 18+ почти полностью. Остатки он спрятал в кустах, так и не справившись с последними порциями. Полиция быстро вышла на след: злоумышленника задержали прямо на месте, а по факту хищения возбудили уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Предприимчивый грузчик из Тюменской области похитил мороженое на 40 тысяч и продал вдвое дешевле
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Иногда желание попробовать что-то необычное может обернуться неприятными последствиями. Ранее Life.ru рассказывал, как алкогольная «неосторожность» привела к настоящей трагедии в Москве: мужчина пытался украсть пару бутылок спиртного в супермаркете и напал с ножом на прохожего, нанеся ему 15 ударов.

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Николь Вербер
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