Красное полуживое: Вино стало виной кровавой резни в центре Москвы

Алкоголик из Москвы получил шесть лет колонии за нападение на случайного прохожего, который оплатил за него украденное в магазине вино, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, конфликт произошёл в июне прошлого года на Новолесной улице.

27-летний мужчина попытался вынести из супермаркета две бутылки спиртного, но его остановил кассир. Свидетелем стал местный житель, который решил помочь и оплатил товар. После этого мужчина попытался объяснить нарушителю, что так поступать нельзя.

В ответ преступник сначала набросился на него с кулаками, а затем ударил ножом 15 раз. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, но врачам удалось его спасти. Следствие предъявило нападавшему обвинение в покушении на убийство.

Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сестры. Он даже успел расчленить её тело и расфасовать по пакетам. Позже суд арестовал мужчину.