Суд арестовал мужчину, который зарезал и расчленил сестру в квартире в Москве

В Москве суд заключил под стражу 55-летнего мужчину, который зверски убил свою сестру прямо в квартире, а потом расчленил её и затолкал останки в пакет. Свою вину подозреваемый признал. О мере пресечения сообщает столичная прокуратура.

«Установлено, что в квартире на ул. Знаменская между обвиняемым и его сестрой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине множественные колюще-режущие ранения, в том числе в область жизненно важных органов, от которые потерпевшая скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.

По словам обвиняемого, с сестрой у него был длительный конфликт на бытовой почве. В день убийства между ними опять разгорелся скандал, тогда мужчина схватил ножницы и заколол ими женщину. Удар пришёлся в область шеи и сразу вызвал сильную кровопотерю. В ванне мужчина разрезал тело и засунул по частям в пакет. Арестованному назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в московской квартире мужчина расчленил тело сестры ножом и ножницами, а потом пытался упаковать части тела. Вынести пакет он не успел. 55-летнего подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.