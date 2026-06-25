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Регион
25 июня, 11:03

Тела двух убитых сестёр нашли в квартире в Петербурге

Место трагедии. Обложка © Max / Питерский следком

Место трагедии. Обложка © Max / Питерский следком

В Санкт-Петербурге две женщины-иностранки найдены мёртвыми в одной из квартир жилой многоэтажки, у обеих — ножевые ранения. Полиция подозревает в убийстве сожителя одной из скончавшихся. Информацию публикует СК по региону в мессенджере Max.

Место трагедии. Видео © Max / Питерский следком

«Утром 25 июня 2026 года в квартире дома, расположенного на улице Бухарестской, обнаружены тела двух сестёр с ножевыми ранениями. Следствием проверяется информация о причастности сожителя одной из женщин к совершению указанного преступления, его местонахождение устанавливается», — рассказали в следкоме предварительную версию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи опрашивают соседей и проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства зверской расправы.

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Ранее появилось видео из московской квартиры на Знаменской улице, где брат во время ссоры убил и расчленил свою сестру. Всё вскрылось после того, как женщина не вышла на работу — коллеги не дозвонились до неё, и встревоженный работодатель обратился в полицию.

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Татьяна Миссуми
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