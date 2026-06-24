Появилось первое видео из жуткой квартиры, где брат убил и расчленил москвичку

Появилось видео из московской квартиры на Знаменской улице, где брат во время ссоры убил и расчленил свою сестру. Всё вскрылось после того, как женщина не вышла на работу — коллеги не дозвонились до неё, и встревоженный работодатель обратился в полицию. Кадры показали в официальном канале московской полиции.

Появились кадры из жуткой московской квартиры, где брат расчленил сестру. Видео © MAX / Петровка, 38

Когда полицейские приехали по адресу, они нашли расчленённое тело женщины, упакованное в пакеты. Там же и задержали 55-летнего брата погибшей. Сейчас подозреваемый передан следователям. Подробности преступления выясняются.

Напомним, что по версии следствия, брат убитой расчленил тело сестры ножом и ножницами, а потом пытался упаковать части тела. Вынести тело он не успел. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. Расследование ведёт Следственный комитет, а прокуратура контролирует ход дела.