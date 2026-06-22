Убивший чужую собаку «ради жира» в Москве получил два года тюрьмы

67-летнего Сергея Пая приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы за кражу и убийство собаки, сообщила пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Суд признал его виновным по статьям о краже и жестоком обращении с животным, которое привело к гибели питомца. Дело рассматривалось в Щербинской межрайонной прокуратуре.

7 ноября 2025 года мужчина находился возле гаражей на улице Флотская в Новой Москве и похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима, принадлежащую местному жителю. Он посадил животное в машину, вывез в безлюдное место и убил её, используя нож и молоток. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Ранее на допросе Пай заявил, что убил собаку ради жира, который якобы хотел использовать для лечения семьи от затяжной «непонятной простуды». Также известно, что ранее он уже фигурировал в истории с пропажами домашних животных, а местные жители подозревали его в краже собак с возможной целью дальнейшей продажи.