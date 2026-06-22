Житель Ставрополья зарезал жену и дочь, ещё одна девочка чудом выжила

В Ставропольском крае расследуют жестокое убийство в семье, где погибли женщина и ребёнок. Ещё одна девочка получила тяжёлые ранения, но выжила благодаря помощи врачей. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, 12 июня 44-летний житель села Красногвардейское в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на супругу и двух несовершеннолетних дочерей. 40-летняя женщина и 9-летняя девочка скончались на месте от полученных ранений. Младшую, четырёхлетнюю девочку, удалось спасти — её вовремя доставили к медикам.

Мужчина был задержан и по решению суда заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, назначена психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

Ранее на Тайване 64-летний мужчина напал на супругу после конфликта, связанного с его состоянием здоровья. Женщина не поверила в его жалобы, после чего он нанёс удар молотком, затем начал душить пострадавшую и завершил нападение ножевыми ранениями.