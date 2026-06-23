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23 июня, 14:48

15-летняя девочка зверски зарезала родителей и собаку, а потом сфотографировала трупы

Нидерландская школьница убила всю свою семью, в том числе и собаку

Обложка © Х / Visegrád 24

Обложка © Х / Visegrád 24

В нидерландском городе Гронинген расследуют убийство супружеской пары и их собаки. В преступлении подозревают 15-летнюю дочь погибших. Об этом сообщило издание New York Post.

Тела 53-летних мужчины и женщины были обнаружены с ножевыми ранениями в их доме. Вместе с хозяевами погибла и собака. После произошедшего подросток сделала фотографии внутри жилища и отправила их своим знакомым через мессенджер. Свидетели утверждают, что на снимках были запечатлены погибшие, следы крови и предполагаемое орудие преступления.

После появления этих материалов правоохранительные органы призвали пользователей не распространять изображения и сообщать о случаях их публикации. Девушка ранее сталкивалась с проблемами самоидентификации. По данным СМИ, она имитировала поведение собаки, передвигалась на четвереньках и носила соответствующие аксессуары.

Семья погибших заявила, что до сих пор не может осмыслить произошедшее, и поблагодарила всех, кто оказывает поддержку в связи с трагедией. Следственные действия по делу продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также мотивы, которые могли привести к преступлению. Подробности расследования официально не раскрываются.

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Ранее широкий резонанс получил похожий случай на Тайване, где семейный конфликт закончился убийством. 64-летний мужчина расправился с супругой после длительных разногласий, связанных с его состоянием здоровья. После выхода на пенсию мужчина, как сообщается, находился в депрессии и регулярно жаловался на ухудшение самочувствия.

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Милена Скрипальщикова
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