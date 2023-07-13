Предприимчивый грузчик из Тюменской области похитил мороженое на 40 тысяч и продал вдвое дешевле

В Тюменской области грузчик украл у работодателя поддон с мороженым на общую сумму в 40 тысяч рублей и поспешил сбыть награбленные сладости. Об этом сообщила пресс-служба "МВД Медиа".

Воришка 1977 года рождения пошёл на кражу в свой выходной. Грузчик попросился выйти подработать, хотя на самом деле готовился совершить преступление. В итоге мужчина загрузил в авто лишнюю палету и вместе с водителем в качестве экспедитора отправился развозить продукцию по торговым точкам, в одной из которых и продал мороженое за 21 тысячу. Вот только коллеге ничего не сказал.

К моменту, когда к нему пришли сотрудники полиции, грузчик успел потратить вырученные деньги. К слову, ранее он уже был судим. Теперь ему грозит новое наказание, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.